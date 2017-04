Gluma de 1 aprilie și fenomenul media-killerilor



Tweet



Tweet

Expertul în economie Sergiu Tofilat a devenit ținta unei campanii de discreditare, bazată pe informații false Ziua de 1 aprilie se caracterizează, de obicei, prin farse care ne descrețesc frunțile. Unii jurnaliști și bloggeri, însă, consideră această ocazie potrivită pentru atacuri la persoană și preluarea de informații neverificate. Bloggerul Corneliu Gandrabur a postat un articol despre expertul în economie Sergiu Tofilat, în care îl acuză că toate expertizele acestuia sunt false. Mai mult, el afirmă că domnul Tofilat ar fi fost demis pentru scheme frauduloase de la ultimul loc de muncă și că el ar fi „bursier” al oamenilor de afaceri Victor și Viorel Țopa. Bloggerul îi mai incriminează și promovarea nemotivată la emisiunile jurnalistei Natalia Morari și că ar fi indus în eroare publicul de la întrunirea cu diaspora moldovenească. Postarea inițială a bloggerului Gandrabur conținea și limbaj licențios și o serie de formulări care pot fi acceptabile doar ca și licență poetică. Nefiind parte a breslei jurnalistice, bloggerii nu sunt obligați să urmeze normele deontologice, obligatorii pentru jurnaliști. Însă, în scurt timp, această însemnare a fost preluată masiv de o serie de publicații online fără ca faptele relatate să fie verificate și fără acordarea dreptului la replică persoanei vizate. Preluarea fără verificarea informației Site-ul Moldova24.info a preluat textul integral, indicând drept sursă blogul lui C. Gandrabur. Trebuie să menționăm că postarea a apărut la categoria bloguri, însă reproducerea textelor care conțin limbaj licențios este cel puțin regretabilă. Mai mult, textul reprodus pe site-ul Moldova24.info nu a fost urmat de mențiunea că redacția nu poartă răspundere pentru opiniile exprimate de către autor. Acest fapt poate induce în eroare cititorii privind veridicitatea și responsabilitatea jurnalistică pentru textul citat. Spre deosebire de Moldova24.info, site-ul Mesaj.md a preluat fragmente din textul inițial, omițând limbajul licențios utilizat de către autor. Totuși, jurnaliștii de la Mesaj.md au citat o serie de atacuri la persoană, inclusiv faptul că domnul Tofilat ar fi „eroul de paie al Nataliei Morari”. Redacția Mesaj.md, de asemenea, nu l-a contactat pe domnul Sergiu Tofilat cu privire la veridicitatea faptelor prezentate. Site-ul Today.md a procedat la fel ca Moldova24.info, reproducând fidel textul publicat de bloggerul Gandrabur. Sursa publicației este indicată în subtitlul articolului, dar nu și la sfârșitul acestuia. De asemenea, lipsește mențiunea despre limitarea responsabilității site-ului de știri, cu toate că știrea apare la categoria bloguri. O abordare similară asupra preluării textului bloggerului a avut-o și site-ul Hotnews.md . Drept autor al textului este menționat C. Gandrabur, la fel este indicată adresa blogului ca sursă a știrii. Această nu înseamnă că redacția portalului nu trebuia să verifice informația prezentată. Site-urile Politics.md și stiridinmoldova.com , de asemenea, au preluat integral postarea bloggerului Gandrabur. Similitudinile în politica editorială a celor cinci site-uri informaționale poate duce fie la concluzia că acțiunile lor au fost concertate, fie la o lipsă cronică de capabilități de a verifica informația prezentată. Patru bloggeri cu postări similare Este interesant că alți trei bloggeri au scris însemnări similare la aceeași dată sau la puțin timp după această dată. Anatolie Chirilov a publicat un text asemănător pe platforma vox.publika.md. Site-ul Publika.md include mențiunea despre limitarea responsabilității în toate postările secțiunii de bloguri și, ca urmare, informația prezentată de acesta nu este imputabilă portalului. Veaceslav Balacci a formulat acuzații de dezinformare la adresa domnului Tofilat, dar și ex-Prim-ministrului Ion Sturza și jurnalistei Natalia Morari. Victor Nichituș , de asemenea, a publicat la 3 aprilie o însemnare despre aprovizionarea cu energie electrică a Republicii Moldova în care se întreba retoric dacă expertul Sergiu Tofilat răspândește intenționat informații false, fără însă a trece la atacuri personale. Replica lui Sergiu Tofilat Contactat de noi, expertul Sergiu Tofilat a infirmat acuzațiile publicate în blogurile și pe site-urile care au preluat aceste informații. Tofilat afirmă că a părăsit ultimul loc de muncă din propria inițiativă din cauza programului supra-încărcat și că nu are relații financiare cu Victor și Viorel Țopa. De asemenea, el afirmă că nu este remunerat sau favorizat în vreun fel pentru aparițiile sale publice la diverse televiziuni. El este convins că acest atac la persoană este orchestrat, dar consideră că legislația existentă nu îi va permite să se apere eficient, din cauza reglementărilor vagi referitoare la portalurile informaționale online. Nu putem afirma cu siguranță că știrile despre Sergiu Tofilat au fost coordonate. Însă faptul că acestea au apărut în consecutivitate și la intervale de timp foarte mici, dă de bănuit că fenomenul media-killerilor ia amploare și în Republica Moldova. Andrei Curăraru, cercetător asociat East-Center think-tank Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase – STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI).

You can leave a response , or trackback from your own site.