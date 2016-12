Gospodarii gliei, la ora bilanțului și nu numai



Și anul 2016 nu a fost o excepție. Și anul acesta, administrația SRL „Agrosfera BM” a respectat tradiția instaurată de ceva trimp, și anume, atunci când anul agricol este încheiat, roada depozitată în hambare, să adune la masa festivă toți angajații gospodăriei agricole pentru a face bilanțul muncii lor. Tot în această zi, pentru că a fost în preajma sărbătorilor de iarnă, s-au fost trasate noi sarcini, colectivul s-a odihnit pe măsura, și,desigur, au primit cete de colindători, care le-au urat un an rodnic.

Chiar dacă anul care s-a scurs nu a fost pe măsura așteptărilor agricultorilor, totuși și SRL „Agrosfera BM” a reușit să se mențină pe primele poziții nu doar în raion, dar și în republică la grâu, porumb, floarea-soarelui. Detali în ziarul ”UNGHIUL” de la 13.01.2017.

