Grădinița nu se termină în pragul grupei



Tweet



Tweet

În anul de învățământ 2017-2018 părinții de la grădinița de copii nr. 9 „Steluța” din municipiul Ungheni vor fi instruiți pe diferite tematici, cum ar fi alimentația corectă a copilului, cum să-l tratăm corect, atunci când are viroze, regulile de comportament în traficul rutier ș.a. Tematicile instruirilor vor fi alese în baza cerințelor părinților, dar și la sugestia educatorilor, care fiind alături de copii observă acele carențe în educația copiilor. Training-urile îi vor ajuta pe părinți în procesul de creștere și educație a copiilor lor, ne-a spus Lucia Gavriliuc, directoarea grădiniței. Asemenea activități se desfășoară cu preponderență în străinătate. Mai amănunțit despre proiectele grădiniței în noul de studii citiți în ziarul ”UNGHIUL” de la 15.09.2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.