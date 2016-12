„Guguță” a împlinit 5 anișori



Părinții, educatorii, copiii împreună cu oaspeții lor, săptămâna trecută au marcat 5 ani de la deschiderea creșei-grădinițe incluzive „Guguță” din orașul Ungheni. „5 ani ai au trecut ca 5 clipe, dar în care au reușit să facem atâtea lucruri minunate, să implementăm zeci de proiecte, să formăm cadre didactice și să trimitem la școală copii bine pregătiți”, așa a început discursul său, vădit emoționată, Emilia Cucuruzac, directoarea instituției. Dacă ar fi să enumerăm investițiile aduse în grădiniță de către echipa managerială, atunci putem vorbi despre implementarea a 7 proiecte raionale, 6 proiecte locale, 2 proiecte cu suportul financiar din fondurile europene și 3 proiecte internaționale. Fiecare din aceste proiecte au continuitate și durabilitate, așa că aici activează și un ansamblu de cântece și dansuri populare „Stejăreii”, dar și un ansamblu de fluieriști „Moldovița”, construită o seră pentru creșterea zarzavaturilor și deschisă o bibliotecă pentru copii.

Prezentă la eveniment, Ludmila Guzun, președinta raionului Ungheni, după cuvântul de felicitare a venit și cu un cadou – un aparat de fotografiat. Tot în această zi instituția a fost sfințită de episcopul de Ungheni și Nisporeni, Preasfințitul Petru și un sobor de preoți. Cei prezenți au mai putut asista și la un târg de Crăciun, unde au gustat și procurat dulciuri de casă, mâncăruri tradiționale, dar și decorațiuni de iarnă, produse handmade și cadouri. Târgul nu ar fi fost posibil de organizat fără suportul părinților, unii dintre care au și primit diplome pentru implicarea activă în procesul de educație.

