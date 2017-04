Guvernanții se țin de glume



O dată în an e 1 aprilie, așa-numita zi a glumelor, dar guvernanții noștri o țin una și bună anul întreg. Ba reduc prețurile la medicamente, dar, de fapt, ele cresc și mai mult. Ba majorează de câteva ori tarifele la serviciile medicale și spun că aceasta nu-i va afecta pe deținătorii polițelor de asigurare obligatorie în medicină, deși ei nu întotdeauna pot să-și facă la timp analizele necesare, pentru unele din ele trebuie să stea în rând și mai mult de jumătate de an. Ba iată de mâine demnitarii cu afaceri impunătoare și case de bogătași, chipurile, le mai adaugă câțiva lei sutelor de mii de cetățeni care zeci de ani s-au spetit pentru o pensie mizeră. Oare când vor înceta să mai glumească pe seama poporului?

