Săptămâna trecută, de ziua ușilor deschise, o cititoare fidelă a ziarului ne-a amintit de un articol publicat la 27 iunie 1998 ”Guvernul promite o viață mai bună peste 2 ani”. De atunci, spune dânsa, au trecut 19 ani, dar nu a mai simțit că viața ei s-a îmbunătățit, dimpotrivă, a devenit mai grea și mai complicată. Tot săptămâna trecută, cu tam-tamuri a fost anunțată reorganizarea guvernului, care, cică, nu va mai lucra pe vechi, iar scopul acestei reforme este de a face viața oamenilor mai bună. Ce-i drept, nu se indică un termen anumit. Iată așa, anii trec, guvernanții promit, oamenii cred, dar toți cum am trăit așa și viețuim mai departe: cei care promit îmbogățesc, pe când cei pentru care, chipurile, aceștia ar lucra, sărăcesc și mai mult.

