De câțiva ani unghenenii au importat Halloween-ul, o sărbătoare de origine celtică, preluată astăzi de multe popoare din lumea occidentală, ea răspândindu-se în secolul al XIX-lea prin intermediul imigranților irlandezi din Statele Unite ale Americii. Este sărbătorită în noaptea de 31 octombrie, deși în unele țări data variază. Numele provine din limba engleză, de la expresia All Hallows’ Even, sărbătoarea tuturor sfinților, cu care Halloweenul a devenit asociat în țările unde predomină creștinismul occidental – catolic și protestant, deoarece în aceste culte ziua tuturor sfinților este sărbătorită pe 1 noiembrie.

Celebrat în instituțiile de învățământ, în diferite localuri, Halloween-ul ia amploare și este foarte apreciat de către tânăra generație. În acest an tinerii ungheneni, în special voluntarii, au organizat diferite evenimente cu scopul de a colecta fonduri pentru realizarea unor proiecte de menire socială.

„Voluntarii ProUngheni” au organizat o proiecție de film în sala mare a Palatului de Cultură în scopul colectării de bani pentru tratamentul unui micuț de 5 ani diagnosticat cu tumoare cerebrală. Stela Iachimovschi, lider al grupului, a menționat: ”De această dată am decis să facem un eveniment de colectare de fonduri pentru a-l ajuta pe David să se facă bine. Le mulțumim tuturor celor care au fost alături de noi, fiindcă i-au arătat acestui micuț generozitate, solidaritate și compasiune. Noi i-am oferit lui și familiei sale speranța că va trăi și părinților lui posibilitatea să fie în continuare părinți pe pământ și nu doar în suflet”.

Serghei Pascari, participant la eveniment, ne spune: „Ar fi foarte bine ca în oraș să se desfășoare mai multe evenimente de acest fel, fiindcă și noi ne dezvoltăm din punct de vedere cultural, dar și contribuim la dezvoltarea comunității”. Voluntarii au colectat 5000 lei pentru tratamentul lui David Secrieru.

