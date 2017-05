Halterofilii din Unțești, iarăși adună lauri



La Campionatul național de haltere U-17, individual juniori, care a avut loc recent în mun. Chișinău, au participat și sportivii din raionul Ungheni. Din echipă au făcut parte băieți și fete de la Școala de Sport pentru Copii și Juniori din Ungheni și de la Școala de Sport Raională a Direcției Educație, filiala Unțești.

Este de remarcat că succese au obținut halterofilii din Unțești. Dan Tetelea a devenit campion al Moldovei, categoria de greutate 32 kilograme. Antrenorul lui, Gheorghe Gorencu, are de spus doar cuvine de laudă despre elevul său din clasa a IV-a de la Gimnaziul „Vasile Vasilachi”.

O altă halterofilă, Victoria Gamurari, eleva clasei a VII-a din aceeași instituție de învățământ din Unțești, a câștigat medalia de argint la categoria de 36 kilograme. Antrenorul subliniază că această distincție este a doua în palmaresul Victoriei, prima fiind la campionatul țării din anul trecut, unde dânsa a ocupat locul III. A evoluat cu succes și Tatiana, sora lui Dan Tetelea. Chiar dacă este în clasa a II-a, aceasta a reușit să se claseze pe locul III, categoria de greutate 32 kilograme.

Antrenorul menționează că tinerii halterofili practică acest gen de sport de doi ani, iar faptul că dau dovadă de insistență și sârguință îi ajută să se plaseze pe primele poziții în clasament în cadrul diverselor competiții.

