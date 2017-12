Halterofilii și-au manifestat performanțele



La 25 noiembrie în Ungheni s-a desfășurat campionatul municipal la haltere dedicat aniversării celor 555 ani de la prima atestare a orașului. La competiții au participat 30 de discipoli de la Școala Sportivă Orășenească, împărțiți în 9 categorii în funcție de greutate.

Potrivit antrenorului Vasile Sitnicov, locurile de frunte la cele 9 categorii au fost ocupate de către Nichita Lăpteanu (32 kg), Ignat Gârbu (40 kg), Kătălin Ermurachi (50 kg), Eugen Mihailenco (56 kg), Denis Andronic (62 kg), Victor Cersac (69 kg), Vladimir Sitnicov (77 kg), Vasile Costiuc (85 kg) și Dumitru Cozari (+85 kg). Locurile II au revenit lui Pavel Maniuc (32 kg), Denis Ungureanu (40 kg), Roman Djacâpov (50 kg), Dumitru Lăpteanu (56 kg), Ilie Gîrbu (62 kg), Mihai Chiriac (69 kg), Vasile Sitnicov (77 kg), Grigore Covaliu (85 kg) și Ion Gavrișov (+85 kg). Pe locul III s-au clasat Egor Martâniuc (32 kg), Maxim Leșciuc (40 kg), Dumitru Melincean (50 kg), Alexandru Boiciuc (56 kg), Ion Bogurean (62 kg), Marcel Bărbos (69 kg), Gheorghe Biniuc (77 kg), Andrian Secu (85 kg) și Mihai Cotruță (+85 kg).

Directorul școlii, Valentin Baran, a adăugat că sportivii au participat recent și la un turneu republican în memoria antrenorului Nicolae Marineț, la care au concurat halterofili cu vârsta de până la 17 ani. La competiții au luat parte echipe din Chișinău, Bălți, Ungheni, Nisporeni, Sângerei. Unghenenii au obținut următoarele rezultate: locul I – Dumitru Cozari (+77 kg), locul II – Eugen Mihailenco (56 kg), locul III – Vasile Sitnicov(77 kg), iar locul IV – Ion Gavrișov (+77).

