Când pasiunea, creativitatea şi îndemânarea merg mână în mână cu răbdarea şi tehnica impecabilă, croșetatul aţelor întrece orice limită şi ajunge acolo unde minunile se întâmplă. Este și cazul Verei Ciubotaru, cea mai în vârstă femeie din satul Costuleni. Dânsa are 96 de ani și vede doar cu un singur ochi. Vederea foarte slabă însă nu o deranjează, după ani de zile de pasiune pentru această artă croșeta aproape că merge singură, iar modelul vine de la sine. Fiecare lucrare a doamnei este unică și deosebită începând cu cele mai simple și terminând cu cele mai complicate. Mileuri, fețe de mese, fețe de pernă, horboțele și saci, toate sunt făcute cu dragoste și dăruite cu suflet. Pasiunea îi ține de singurătate

Bătrânica ne spune că cel mai important lucru de care trebuie să ții cont este răbdarea. Nimic nu-ți iese dacă nu ești înzestrată cu această calitate. „Ajunsă la această vârstă, eu îmi alin singurătatea cu aceste lucrări. Pasiunea imi ține de singurătate și mă liniștește. Lucrările pe care le fac le mai dăruiesc celor care vin să mă vadă și la biserică. Croșetarea cu drag e singurul lucru care îmi mai iese bine acum. Mă mișc greu, mă dor picioarele, dar bine că mă țin mâinile și vederea ochiului care mi-a mai rămas”, mărturisește bătrâna celor care o vizitează.

Elena Chirinciuc, nepoata femeii, vorbește cu drag despre mătușa care i-a ajutat toată viața și a muncit pentru ei. Ea povestește că chiar și acum, când de fiecare dată are de făcut un lucru mai migălos, îi solicită ajutorul. „Mătușa Vera nu a avut copii, noi am fost copiii ei. Ne bucurăm că se ține tare. Ne uimește de fiecare dată cu memoria sa când își aduce aminte și de copilărie, nume exacte, ani și date. Recent a reconstruit arborele genealogic al unui localnic. Și-a adus aminte perfect numele fiecărui membru chiar și până la cel mai îndepărtat. Ne mândrim cu ea și îi dorim mulți ani înainte. Eu o îngrijesc și nu pot spune decât că este o femeie bună și nu-i pretențioasă. Mereu găsește o vorbă bună și un sfat”, ne-a mai povestit nepoata.

Una din localnice spune că femeia este un adevărat izvor de înțelepciune. Este bucuroasă când cineva îi trece pragul și nu pleacă nimeni cu mâna goală.

„Mi se părea imposibil ca un hobby să o motiveze atât de mult. Cred că o face de plictiseală, de singurătate, dar și din pasiune. Am fost să o vizitez și m-am ales cu câteva obiecte foarte frumoase. Nu cred că aș avea nici timpul și nici răbdarea să mai stau să croșetez așa cum o face dânsa. Se observă cum generațiile noastre diferă. Noi suntem mereu în grabă, ducem o luptă contra timpului, dar pe doamna Vera de fiecare dată când o vezi simți liniște în suflet. Este o femeie calmă și atunci când o privești în ochi ai impresia că timpul se oprește în loc”, ne-a mărturisit Eudochia Goian.

