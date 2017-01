Hoţul trece drept boier când hoţia îl îmbogăţeşte



Şi totuşi, unde-i miliardul de dolari ce a dispărut acum mai bine de doi ani din sistemul bancar? Guvernanţii s-au cam liniştit după ce l-au pus pe seama bugetului, adică, a cetăţenilor, obligându-se în numele lor, dar fără a-i întreba, să întoarcă vreo 25 de miliarde de lei pentru împrumutul de la Banca Naţională. Nici cei care au băgat mâna şi au furat bani cu sacii din bănci, precum a spus senin unul din luptătorii neobosiţi cu corupţia, nu se prea neliniştesc, căci li s-a dat de înţeles că vor fi iertaţi. Doar deputaţii, aleşi de popor să facă ceva bun şi în interesele lui, vor să liberalizeze capitalul şi să facă amnistierea fiscala, sau, mai altfel spus, să nu mai tragă la răspundere hoţii de la cel mai înalt nivel. Adică, după ce au furat, hoţii, precum spune un proverb, vor deveni boieri cinstiţi.

