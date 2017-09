Hramul sărbătorit altfel



TODIREȘTI. Premieră în localitate. Anul acesta hramul s-a sărbătorit într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Dacă mai înainte accent se punea pe promovarea culturii, acum în prim-plan au fost aduse persoanele în etate. Circa 30 de locuitori vârstnici au fost invitați joi, 21 septembrie, la o zi de odihnă ” La sfat cu tinerețea”. Ideea a venit din partea directoarei Casei de Cultură, Viorica Culeac, care este de părere că oamenii care au făcut ceva pentru acest sat acum sunt lăsați în umbră. „Satul nostru cândva era milionar. Locuitorii care acum au peste 68 de ani, pe acele vremuri s-au implicat pentru dezvoltarea kolhozului. Fiecare dintre ei a avut o specialitate, a muncit cu dăruire. Cred că ei merită cu adevărat ca măcar odată la 2-3 ani de hramul satului să le organizăm așa o sărbătoare”, a precizat directoarea.

Realizarea acestei inițiative s-a datorat implicării primarului comunei, Victor Baltag, și a Consiliului Raional Ungheni. Diplome de onoare și cadouri au primit Ion Dulgheru, Alexandru Mămăligă, Maria Romașco, Vera Parascan, Ion Gajim și Alexandra Bodrug. Având în vedere că printre aceștia se afla și un cuplu, care în acest an își sărbătorește 50 de ani de căsnicie, lor le-a fost organizată nunta de aur. Este vorba despre familia Vasile și Elena Cojocaru, despre care se spune că ar fi un adevărat exemplu pentru ceilalți localnici. Viorica Culeac s-a ocupat în detaliu ca de la această nuntă să nu lipsească masa de sărbătoare. Evenimentul a fost încununat de jocul satului, la care a cântat și Adrian Ursu.

