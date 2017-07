Iar noi, cei mai mulți, în ce țară trăim?



Unul, ministru de ”profesie”, cu palat, apartamente, terenuri, mașini luxoase, ghiftuit de toate, recent a râghâit o frază care pe mulți i-a înveselit: cică, dânsul trăiește ca oricare cetățean. La fel, altul, deputat de ”vocație”, cu proprietăți și venituri enorme, dar și cu un salariu de vreo 18 mii de lei plătit de alegătorii săi, înfuriat, spune sus și tare că nu o duce mai bine ca oricare altcineva. Al treilea demnitar… Și toți aceștia, sute și mii, dar chiar poate zeci de mii cu cei care îi înconjoară și îi susțin, au azi o singură grijă: sistemul electoral. Dar gândiți dumneavoastră, iubiți alegători, îl vor schimba ei în așa fel ca în locul lor să vină alți miniștri, deputați, demnitari? Iar, noi, ceilalți, mulți și săraci, atunci în ce țară trăim?

