Un Iarmaroc de Crăciun prietenos, zglobiu, cu mulți pici, oaspeți de seamă și cu lucrări hand made originale, care vor aduce cu siguranță bucurie celor dragi. Unde a avut loc? La grădinița „Steluța” din municipiul Ungheni. Mai multe detalii citiți în ziarul „Unghiul” din 15.12.2017.

