Iarmarocul producătorilor autohtoni



Tweet



Tweet

Peste 30 de producători locali și-au expus sâmbătă, 19 august, fructele și legumele în cadrul unui iarmaroc organizat în municipiul Ungheni. Producătorii autohtonii spun că astfel de acțiuni sunt binevenite și ar trebui să se organizeze cât mai des pentru a fi încurajați. „Eu nu-mi vând produsele decât la cunoscuți și în comună. Astăzi am venit la expoziție cu plante medicinale rar întâlnite și produse apicole, din ceară și lumânări decorative confecționate manual. Până la ora 11 am vândut 25 de lumânări și cumpărătorii continuă să vină”, ne-a spus Iraida Ene din Măgurele.

Și locuitorii orașului au fost impresionați de produsele expuse. „Mie mi-i mult mai comod să fac cumpărăturile sâmbătă, iar azi am profitat de acest iarmaroc pentru a face aprovizionările cu fructe și legume. Deși prețurile nu au fost mai mici ca la piață, totuși se vede că au fost selecționate cele mai bune produse agricole. La noi este așa o vorbă că îi susținem pe toți, dar mai puțin pe ai noștri”, a menționat Andrei Moraru din Ungheni.

Atât cumpărătorii cât și producătorii și-au exprimat speranța că acțiuni de acest gen vor mai fi organizate mai des la Ungheni. Acest târg este unul din cele 555 de evenimente consacrate primei atestări documentare de la înființarea orașului.

You can leave a response , or trackback from your own site.