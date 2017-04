Iarnă la mijloc de primăravă



Dimineața zile de 21 aprilie ne-a luat prin surprindere. Flori în zăpadă, crengi la pământ, străzi înzepezite, fără curent electric – asta e ceea ce au văzut și au avut unghenenii în prima jumatate a zilei de vineri. Despre situația excepțională pe raionul Ungheni citiți în curând pe site. Urmăriți un fotoreportaj la acest subiect.

