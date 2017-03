Iaz pe strada Mihai Eminescu



De o săptămână, strada Mihai Eminescu s-a transformat în iaz. De fapt e vorba de o porțiune, intersecția străzilor Vasile Lupu și Mihai Eminescu. Apa a ajuns chiar și pe strada Națională și s-a acumulat lângă stația de microbuz. Unghenenii care locuiesc în zona cu pricina se plâng că această stare de lucruri persistă de prea mult timp, iar angajații ÎM „Apă-Canal” nu găsesc unde s-a format fisura în țeava de alimentare cu apă și sapă în mai multe locuri, deteriorând drumul. „Știu că la această întreprindere este un aparat care depistează locul exact unde este fisura. De ce trebuie să strice drumul?”, se întreabă ungheneanul Grigore. Totodată locatarii sunt nedumiriți cine va acoperi cheltuielile apei care s-a scurs timp de mai multe zile pe stradă. Petre Scutaru, directorul ÎM „Apă-Canal”, a zis că au fost sesizați de locuitorii zonei cu pricina miercuri dimineața și că angajații de atunci caută locul unde s-a produs scurgerea. Deocamdată fără succes. „Nu suntem siguri că fisura în țeavă este pe strada Mihai Eminescu”, subliniază directorul. Între timp angajații întreprinderii municipale pompează apa acumulată atât pe străzi, în gropile de canalizare, cât și în rețelele termice. Din această cauză, echipamentul pe care îl folosesc pentru depistarea fisurii în țeava de apeduct nu ar putea fi folosit. Cică nu ar arăta niciun rezultat atunci când apa nimerește în aceste canale. În aceste condiții sunt nevoiți să caute locul spargerii prin săpăturile efectuate pe o stradă care a fost reparată.

Dânsul a precizat că apa care s-a scurs din țeava deteriorată nu va fi pusă pe seama orășenilor: „E pierderea întreprinderii”. În plus, până vor găsi cauza scurgerii, apa din apartamentele orășenilor nu va fi sistată.

