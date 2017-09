Ierburile sacre, între magie și tradiție



Tweet



Tweet

Începând de la legendele larg răspândite despre vindecătorii lui Zamolxis și până la tradițiile preluate din străbuni, ierburile tămăduitoare au rămas cunoscute și până astăzi. În satul Măgurele, probabil, unii locuitori au și uitat de medici. Cine are o problemă se adresează direct Iraidei Eni. Acolo ea este cunoscută drept vindecătoarea de boli. Fiecare om cu anumite probleme de sănătate care intră la ea nu iese fără o porțiune magică de ierburi, care l-ar pune din nou pe picioare.

Fiind un sătuc situat la răscrucea mai multor raioane, vestea despre plantele ei medicinale s-a răspândit rapid, iar acum femeia spune că nu doar localnicii se adresează la ea, dar și oameni străini, veniți din localități îndepărtate. Dânsa ne povestește că totul a început încă de pe vremea când era copilă, încă de pe atunci când buneii o puneau să strângă diverse plante, despre care se spunea că sunt făcătoare de minuni. După mai mulți ani a dezvoltat această pasiune și a început să se documenteze despre efectul pantelor asupra organismului uman. S-a învățat să pregătească ceaiuri, alifii, tincturi, tot felul de licori ciudate, cu ierburi mari băgate în interiorul sticlei, preparate minuțios, după rețete vechi și precise. Ierburi crescute în condiții ecologice

De fiecare dată când se deplasa undeva în străinătate, primul lucru de care se interesa erau plantele foarte rare și puternice, cu efect uluitor de rapid. Câteva dintre ele le-a adus chiar pentru a le planta acasă. „Am plante aduse tocmai din Republica Belarus. Obligeana, de exemplu, se găsea doar în lunca Nistrului, am plantat-o la iazul din sat și a rezistat. Și planta vernanțo am adus-o din străinătate. Pe ea o folosesc mai mult toamna. După strânsul poamei, când vinul încă nu este așezat, sătenii mi se adresează cu dureri de burtă. Ceaiul de vernanțo este foarte bun pentru tratarea acestor dureri”, ne spune Iraida Eni. Cel mai mult lucrează cu tătăneasă și iarba mare, după cum spune dânsa, aceste plante tratează bolile gastro-intestinale. Isopul, feniculul și lintărița sunt plante pe care oricine ar trebui să le aibă în casă.

Marele avantaj pentru mica ei îndeletnicire dezvoltată dintr-o pasiune îl constituie chiar locul de unde vine. Deși satul Măgurele nu are drumuri bune și rar când mai vezi câte o mașină, dânsa sesizează un plus în acest lucru. „Zona noastră este una din cele mai ecologice. Nu avem poluanți, iar plantele care cresc aici sunt sută la sută ecologice”, a spus ea. Precum ne mărturisește dânsa, Dumnezeu a lăsat oamenilor plante pentru vindecare. Omul trebuie să aibă înțelepciune să le găsească și să le întrebuințeze. Nu poți propune ceaiurile aşa oricum, ca pe mere sau morcov. Trebuie să ştii rolul şi rostul fiecărei plante, să poţi să-i explici omului pentru ce afecţiuni sunt bune, cât să ia şi cum să le folosească. Pasiunea nu se oprește aici!

După cum ne-a mărturisit ea, timpul se învârte în jurul plantelor.

Pe lângă acestea femeia mai are un hobby din copilărie, lucrul manual cu ceara. Întrucât băiatul său are o prisacă, ea profită din plin de acest lucru. Multe din ierburile sale au efecte sporite, atunci când sunt îmbinate cu miere sau polen. De asemenea și propolisul este utilizat pentru tratarea anumitor infecții ale pielii. Din ceară dânsa mai și sculptează diverse lumânări decorative, cu forme care mai de care, făcând din acestea adevărate opere de artă. Chiar și viitori nași au venit la ea să procure lumânări pentru cununia finilor. Începutul i-a părut o joacă, iar acum se poate mândri cu o adevărată ocupație și pentru suflet, și pentru corp.

You can leave a response , or trackback from your own site.