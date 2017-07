Ierni mai călduroase cu bani puțini!



Tweet



Tweet

Circa 30 de copii din satul Buzduganii de Sus vor avea parte de ierni mai călduroase. Astăzi, 26 iulie, a avut loc deschiderea oficială a grădiniței după ce fațada acesteia a fost izolată termic. Acest proiect a costat în jur de 300 000 lei, primăria acoperind 180 000 lei, restul cheltuielilor fiind suportate de agentul economic Anatol Popovici. Zeci de copii s-au adunat împreună cu părinții pentru a urmări în detaliu, schimbările care s-au produs. Mai multe detalii despre acest proiect și cei care s-au implicat la el citiți în ziarul ”Unghiul” de la 04.08.2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.