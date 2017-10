Implicarea taților în educația copiilor



Generațiile anterioare au fost obișnuite ca mamele să se ocupe de educația copilului, în timp ce tații erau preocupați de a-și învăța baieții abilitățile practice care sunt necesare în afara casei. În prezent, tații sunt tot mai mult încurajați să se implice în educația copiilor. Totuși până când numărul acestora va fi unul majoritar va mai trece ceva timp. Întrucât cei mai mulți bărbați își lasă copiii în grija soțiilor și pleacă peste hotarele țării, prea puțini dintre ei mai reușesc să participe la educația lor. Nici măcar tații care au rămas alături de familie și și-au găsit o sursă de venit în țară nu găsesc suficient timp ca să-l dedice copiilor. Pentru mulți dintre ei o conversație despre școală și teme pare a fi una suficientă. Proces educațional feminizat Această problemă devine tot mai acută și din cauza faptului că până și în sistemul educațional sunt prea puțini bărbați. În raionul Ungheni din totalul de cadre didactice 84%, adică 859 de profesori, sunt femei și doar 16% sunt bărbați. Lipsa unui echilibru dintre femei și bărbați în educația copiilor reprezintă un factor negativ mai ales pentru băieți. În acest sens 11 instituții școlare din raion au beneficiat de seminarii la școala de vară coordonate de fundația elvețiană „Terre des Hommes” cu reprezentanți în Republica Moldova. Astfel, instituțiile de învățământ, precum LT „Elada”din Măcărești, LT „Alexei Mateevici” din Pârlița și gimnaziile din Teșcureni, Todirești, Petrești, Mănoilești, Frăsinești, Costuleni, or. Cornești și Centrul Raional de Creație al Copiilor Ungheni vor instrui părinții și mai ales tații copiilor despre faptul cum ar trebui aceștia să participe la educarea copiilor lor. Aceste instruiri se vor desfășura în cele 11 instituții pe parcursul a 5 activități cu diverse teme. Proiectul are drept scop sporirea implicării bărbaților în creșterea și educarea copiilor și, mai ales, prevenirea violenței și abuzului față de copii. Maria Sasu, directoarea Gimnaziului Teșcureni, s-a implicat activ în acest proiect tocmai din motivul că și-a dorit să aducă o schimbare în cadrul adunărilor cu părinții. Dânsa a remarcat faptul că din totalul de părinți doar 4-5 bărbați se prezintă la adunările părintești care se organizează. „Am mai participat și în cadrul proiectului „Familie fără hotare” și acum acest subiect este unul pe interesul meu și chiar vreau să-l dezvolt. Este o problemă actuală, cu care se confruntă multe familii. Noi vrem sa-i încurajăm pe părinți să existe o conlucrare armonioasă între ei, astfel încât și copiii să primească sprijinul necesar atât din partea mamei, cât și a tatălui”, ne-a declarat directoarea. De aceeași părere este și Aurelia Maxim, profesoară de limbă și literatură română din cadrul Gimnaziului Frăsinești. „Și la noi predomină problema respectivă. Bărbații sunt mai greu de responsabilizat în această privință. Ei sunt preocupați mai mult de partea financiară și uită că ar trebui să fie mai aproape de copilul lor. Deseori băieții își iau tații drept model în viață, dar este bine atunci când acest model este unul pozitiv. În acest sens pe parcursul celor 5 activități voi încerca să aduc la cunoștința părinților cât de importantă este implicarea lor în educația copiilor”, ne-a mărturisit profesoara.

