54 de elevi din colegii și licee din întreaga țară au depus dosare la concursul lansat de Asociaţia Presei Independente (API) cu ocazia aniversării a 20-ea de la constituire. Participanții au trimis eseuri, poezii, desene, caricaturi și filme video la tema: „Importanța presei independente pentru dezvoltarea democratică a Moldovei“. Lucrările vor fi evaluate de un juriu profesionist, iar cei mai buni autorii la fiecare categorie vor fi premiaţi de API. Totodată, lucrările pot fi accesate și votate pe pagina web www.api.md , la rubrica API la 20 de ani, secțiunea Concurs pentru elevi . Votul pe pagina web nu va avea un caracter obligatoriu pentru membrii juriului, ci unul consultativ. Concursul s-a desfășurat în perioada 3 mai – 20 iunie curent și a fost destinat elevilor claselor VIII-XII de la gimnaziile și liceele din Republica Moldova. Elevii au fost încurajaţi să-şi prezinte viziunea despre presa independentă din Republica Moldova și contribuția ei la dezvoltarea democratică a țării noastre într-un eseu, poezie, desen, caricatură sau film video, realizate cu forțe proprii, în limbile română, rusă sau engleză. Lucrările transmise la concurs vor fi evaluate de un juriu profesionist, din componența căruia vor face parte jurnaliști/jurnaliste notorii din Republica Moldova. Membrii juriului vor aprecia expresia artistică și originalitatea lucrărilor, corespunderea tematicii anunțate, argumentarea prin utilizarea exemplelor concrete, respectarea dreptului de autor, coerența exprimării. În perioada 26 iunie 2017 – 26 august 2017, lucrările acceptate pentru participare la concurs sunt afișate pe pagina web www.api.md la secțiunea „API la 20 de ani”, iar vizitatorii site-lui pot vota pentru lucrarea/lucrările preferate, la una sau mai multe secțiuni diferite, având posibilitatea să acorde în decurs de 24 de ore cel mult trei puncte de la un calculator. Votul pe pagina web nu va avea un caracter obligatoriu pentru membrii juriului, ci unul consultativ. Totalizarea rezultatelor concursului va avea loc la mijlocul lunii septembrie 2017, iar festivitatea de premiere – la 29 septembrie 2017, când se vor împlini 20 de ani de la înregistrarea Asociației Presei Independente (API). Autorii/autoarele celor mai bune două lucrări de la fiecare categorie de concurs vor fi premiați cu obiecte de preț (telefoane mobile, tablete etc). Premii de încurajare vor fi oferite și autorilor/autoarelor lucrărilor care vor obține cele mai multe voturi pe pagina web www.api.md Pentru informații suplimentare o puteți contacta pe Diana Lungu, Coordonatoare comunicare API: Tel.: 022 210602, E-mail: diana.lungu@api.md web: www.api.md

