Împotriva și pentru sărbătorirea hramului orașului Alexandru Nevschi



Peste 20 de cetățeni ai orașului Ungheni s-au prezentat astăzi la ședința Consiliului Municipal pentru a-și exprima punctul de vedere cu privire la demersul înaintat de Episcopia Ungheni și Nisporeni de a schimba hramul orașului odată cu cel al bisericii Alexandru Nevschi. Parte la ședință a luat secretarul episcopiei Ungheni și Nisporeni, Vadim Corostinchi, care a susținut acest demers cu câteva argumente. Doritorii de a lua cuvântul și-au expus fiecare punctul lor de vedere. Cu toții au susținut ca hramul să se sărbătorească la fel ca și până acum de Sfânta Maria. La final consiliul a votat proiectul de decizie cu privire la data sărbătoririi hramului orașului. Mai multe detalii citiți în ziarul ”Unghiul” de la 28.07.2017.

