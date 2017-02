Impozitele mari – cauza salariilor în plic?



Despre fenomenul salariilor în plic se vorbeşte de ani de zile şi la cel mai înalt nivel. Însă progrese nu se prea observă. În lume, chiar şi în cele mai dezvoltate ţări, există muncă la negru, însă nu de proporţii asemănătoare. Unii experţi recunosc că o bună parte a economiei moldoveneşti – mai mult de 80% – ar fi neimpozitată, pe primele locuri la angajările nedeclarate oficial s-ar afla agricultura, construcţiile, comerţul, sfera hotelieră, sectorul de agrement. Cică, din această cauză bugetul naţional pierde anual miliarde de lei. Şi toate acestea în condiţiile când statul întreţine zeci de organe de control. Dar nimic nu poate să se întâmple atâta timp cât salariul în plic este acceptat şi de angajator, şi de angajat, doar puţini sunt dintre acei care doresc să plătească impozite mari.

