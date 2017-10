Impresii din China



După ce trei primari din raionul Ungheni au vizitat China, aceștia s-au întors acasă fascinați și impresionați de cele văzute. Scopul vizitei a fost un training organizat de Ambasada Chinei în orașul Nanciang din partea de sud-est a țării. Participanții au fost selectați în urma unor criterii de către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova . Pe parcursul celor trei săptămâni, primarul satului Măgurele, Sergiu Bodrug, împreună cu alți doi primari – Valeriu Todirică din satul Bușila și Vasile Casian din comuna Sculeni – au participat la diverse seminare organizate de Ministerul de Economie și Comerț al Chinei în parteneriat cu Universitatea de Comerț și Limbi Străine din Nanciang. Principalele teme abordate la training au cuprins sfera economiei, agriculturii, alimentației, educației, comerțului, arhitecturii și administrației. Pe lângă cei 7 primari din Republica Moldova au mai participat și reprezentanți din Ucraina, Belarus, Georgia, Armenia și Kârgâzstan. Chinezii muncesc până la sacrificiu Primarul satului Bușila, Valeriu Todirică, ne-a povestit cu mult entuziasm despre cele văzute acolo. Dânsul relatează despre o experiență a acestei țări care a reușit să rezolve problema alimentației într-un timp atât de scurt. „Am vorbit cu oamenii de acolo, mi-au povestit cum în urmă cu 30 de ani mureau de foame. O familie din 7 membri consuma aproximativ 1,7 kg carne pe lună, ceea ce ar însemna 0,056 kg pe zi la o familie. Ni s-a accentuat despre evoluția rapidă, datorită concentrării cetățenilor anume pe cantitate. Astfel, dacă pe un 1 ha se obținea 3 t de orez, datorită experților, chinezii au reușit să obțină și 7, ca mai apoi să ajungă chiar și la două roade pe an de până la 15 t. Cu cele 10% din cadastrul total destinat agriculturii ei au ajuns să producă 25% din producția agricolă mondială”, ne-a spus primarul. Dânsul a mai menționat că a avut prilejul de a lua cuvântul în fața tuturor reprezentanților din cele 6 țări și a oficialităților din China. „Nu am cuvinte să vă descriu cum m-am simțit în acel moment, când am luat cuvântul. A fost o mare onoare pentru mine. Într-adevăr, cunoștințele acumulate în urma acestei vizite m-au făcut să cred că noi avem foarte multe șanșe dacă vom munci. Chinezii muncesc până la sacrificiu. La noi, dacă ar exista măcar jumătate din acei oameni muncitori de acolo, să știți că am avea un alt nivel. Ei au o țară bogată, lumea de acolo chiar este dispusă să învețe, să implementeze, să dezvolte. Am văzut doi copii într-un magazin, care stăteau pe podea și citeau cu mult entuziasm o carte. La noi, cu atâtea biblioteci și condiții, îi pui și copiii nu vor să deschidă o carte”, a mai remarcat Valeriu Todirică. Dacă dorim ajutor, trebuie să pregătim terenul La fel de satisfăcut de această vizită s-a arătat și primarul din Măgurele, Sergiu Bodrug, care a folosit concediul propriu în acest scop, dar nu regretă, spune că s-a întors de acolo cu un vast bagaj de cunoștințe. Acum poate face o comparație mai clară în ceea ce privește infrastructura, economia și dezvoltarea celor două țări. „Având în vedere că acolo este o populație mult mai mare, am văzut un circuit foarte dens, o infrastructură bine pusă la punct. Dacă la noi mai vezi terenuri în paragină, ei prețuiesc fiecare bucățică de pământ, chiar și suprafețele de apă sunt folosite pentru cultivarea anumitor plante. Oamenii de acolo sunt învățați să muncească, iar oamenii noștri nu știu decât să ceară și să aștepte să le dea primăria”, mărturisește primarul. De asemenea, dânsul a menționat faptul că China ar fi dispusă să învestească și în Republica Moldova, dar pentru asta este necesar de pregătit terenul. „Eu personal am făcut cunoștință cu un posibil investitor. El ar avea nevoie de 1 ha de pământ pentru a construi o linie de împachetare a ceaiului. Așa s-ar crea și locuri de muncă. Dar la noi legislația nu permite vânzarea terenului cetățenilor străini. Ei ar fi dispuși să ne ofere și credite avantajoase, dar, cum am mai spus, aici trebuie să existe o conlucrare între guverne. În această privință guvernul nostru mai are rezerve”, a conchis Sergiu Bodrug.

