Și în acest an Centrul de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale „Casa pentru Toți” din Ungheni și-a deschis larg ușile pentru toți doritorii de a se informa despre serviciile oferite de această instituție. În prezent genericul inițiativei civice este „Împreună cu noi înainte de sărbători”. Maria Calchei, directoarea centrului, ne spune: „E deja al cincilea an când desfășurăm această campanie. Concomitent cu zilele ușilor deschise noi mai organizăm și o expoziție cu vânzare a lucrărilor confecționate de tinerii noștri”. La această ediție sunt invitați îndeosebi părinții copiilor de 0-7 ani pentru a vedea și a se informa despre „jucăriile sănătoase” care trebuie să le aibă aceștia. Directoarea adaugă că gama de „jucării sănătoase” pentru copii a fost achiziționată din fondurile colectate de la concertul de caritate „Din suflet pentru copiii cu autism”.

Noutatea în acest an e că și părinții din raion au prioritate, doar centrul respectiv activează numai în raza orașului Ungheni. Ei pot veni și se consulta cu specialiștii de la instituție. În cazul în care copilului i se depistează careva carențe în dezvoltarea armonioasă, el este direcționat la alte instituții publice cu aria de activitate pe raion sau chiar națională. Din cele raionale menționăm: Centrul de Asistență Psiho-Pedagogică, Centrul Comunitar de Sănătate Mentală, Centrul de Sănătate Publică etc.

Tatiana Grăchilă, educatoare responsabilă de planificare în cadrul acestui centru, ne-a spus că de la lansarea campaniei, mai exact 28 noiembrie, cu părere de rău, nu s-a observat un interes deosebit de a vizita instituția. „A fost un grup de voluntari, care și-au manifestat dorința de a vizita centrul, dar cu certitudine vă spun că la sfârșitul campaniei, 30 decembrie, situația va fi alta”, conchide sursa citată.

