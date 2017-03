„Împreună pentru Terra”



Tweet



Tweet

Sâmbăta trecută, la liceul „Ion Creangă” din orașul Ungheni a avut loc primul concurs ecologic „În armonie cu natura”, la care au participat 7 echipe școlare, inclusiv din Frăsinești („Ecologistii”), Măcărești („Voluntarii”), Costuleni („Eco Kids”), Cetireni („Eco Cetireni”), Unțești („SalvaTerra”), Florițoaia Veche („Ecoterra”) și echipa-gazdă. De ce drept loc de desfășurare a fost ales acest liceu? De aceea că inițiatori ai acestui concurs au fost profesorii de biologie și geografie ai acestei instituții de învățământ, în primul rând, Vasile Grigore. Vom mai menționa că sursă de inspirație și sponsor al concursului a fost Iurie Vrabie, director al SRL „Prog-Agroter”. Apropo, despre succesele liceului încă la începutul anului de studii a scris ziarul „Unghiul”, iar în acea zi foarte bine a relatat directoarea adjunctă Lilia Prepeliță, confirmând toate prin înregistrări video. Mai detaliat despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 31.03.2017.

You can leave a response , or trackback from your own site.