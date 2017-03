În amurgul tăcerii împreună cu Natalia Pântea



Tânăra și talentata poetă Natalia Pântea, care își trage originile din Măcărești a fost protagonista evenimentului cultural desfășurat în incinta Bibliotecii Raionale „Dimitrie Cantemir”, Ungheni. Toți cei îndrăgostiți de poezie au avut ocazia să facă cunoștință cu o poetă la început de cale, căci Natalia și-a lansat primul său volum de poezii „Amurgul tăcerii” și cd-ul cu 16 dintre poeziile incluse în volum. Mai detaliat despre eveniment citiți în ziarul ”Unghiul” de la 24.03.2017.

