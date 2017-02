În numele Dragostei!



Deja a devenit o tradiție ca ziua de 24 februarie — Dragobetele – să adune perechi de îndrăgostiți la Casa Limbii Române ”Mihai Eminescu” din orașul Ungheni. În numele Dragostei vin cuplurile pentru a nu ține în secret sentimentele de admirație unul față de celălalt. Rafale de cuvinte din cele mai prețioase răsună pentru a demonstra afecțiunea și dragostea celor care retrăiesc aceste sentimente.Patru perechi de tineri au venit să declare: „Și unde dragoste nu e, nimic nu e!”. După felul de a fi, după mesajele transmise de la inimă la inimă, după legătura armonioasă dintre tineri s-a simțit acel fior ce le-a apărut într-o zi și i-a chemat spre a descoperi lumea dragostei. Trecând cu mândrie prin probele concursului propus, perechile au fost calificate în felul următor: ”Cupidon”- Cei mai îndrăgostiți; ”Gingășie” – Cei mai armonioși; ”„Amor” – Cei mai sensibili; ”Hulubașii” – Cei mai enigmatici.

Directoarea Casei limbii Române, Rodica Toma, a spus: ”Nu uitați să vă iubiți, să vă dăruiți cuvinte venite din sufletele voastre îndrăgostite și cel mai important, nu așteptați ocazii speciale pentru a demonstra acest lucru!”.

