În prag de iarnă se vor apuca de reparații



Tweet



Tweet

Instituțiile educaționale care au avut de suferit de pe urma vânturilor puternice din perioada 23-29 iunie vor fi reparate. Din fondul de investiții al Guvernului raionului Ungheni îi va fi alocată suma de 1 440 649 lei pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale. Cu toate că situația celor 5 instituții au fost prezentate încă din vară, Guvernul a aprobat acordarea ajutorului material abia la data de 27 septembrie. Întrucât a mai rămas puțin timp până când vremea se va răci, la câteva din locațiile păgubașe au început deja reparațiile din resursele primăriilor, deoarece până vor fi transferați banii va mai dura ceva timp. Este vorba despre depozitul de păstrare a baloturilor din Boghenii Noi. Acolo primăria a alocat din rezerva sa 115 000 de lei, până când vor primi banii alocați de Guvern. Și la gimnaziul din Teșcureni au început deja reconstrucția acoperișului, întrucât acolo încă nu expirase perioada de garanție de când au fost efectuate lucrările, antreprenorul s-a angajat să-l refacă. În ceea ce privește grădinița „Mărțișor” din Teșcureni, e necesară o sumă mult mai mare – 432 195 lei. Odată cu aprobarea hotărârii de a aloca banii respectivi, acolo deja poate începe procedura de achiziție a materialelor necesare. Și Primăria comunei Negurenii Vechi s-a mobilizat pentru grăbirea lucrărilor de reconstrucție a acoperișului casei de cultură, paguba de acolo fiind una mult mai mică – 32 892 lei. Cele mai mari pierderi le-a suferit Gimnaziul „Savciuc Mihail” din satul Bușila, 597500 lei, acolo școala a fost descoperită în întregime, cu toate acestea directorul instituției a luat toate măsurile de precauție și a învelit suprafața respectivă cu peliculă ca să nu pătrundă umezeala. După cum ne-a precizat primarul satului, Valeriu Todirică, totul este pregătit pentru reconstrucție, licitația deja a fost desfășurată, au ales agentul economic, s-a semnat contractul, doar așteaptă ca ordinul respectiv să fie publicat în Monitorul Oficial pentru ca acest contract să fie înregistrat la trezorerie.

Cea mai critică situație este la gimnaziul din Buciumeni. Acolo nu au fost întreprinse măsuri de protecție, iar ploile care au mai fost după acele calamități au umezit pereții și tavanele claselor. Astfel pe lângă reparația acoperișului, lucrări în valoare de 263 062 lei, ar fi nevoie și de o reparație la cel de-al doilea nivel al clădirii. Potrivit directoarei gimnaziului, Dora Jitariuc, dacă la început o singură clasă ar fi avut de suferit, după ce s-a început reconstrucția s-a spart o țeavă, care a afectat o altă încăpere. În cele două clase este imposibil de stat, deoarece persistă un miros insuportabil de mucegai. Și ploile din ultima perioadă le-au dat de furcă angajaților. Au trebuit să pună găleți acolo unde curge tavanul ca să nu inunde holurile gimnaziului, ne-a mai adăugat directoarea.

Pe lângă aceste instituții, care au beneficiat de ajutorul material din partea Guvernului, au fost și alte blocuri, case de locuit, care au suferit anumite pagube. După cum a menționat Ludmila Guzun, președinta raionului, ar fi fost vorba de acoperișuri din foi de ardezie. Având în vedere că acestea existau în rezerva Consiliului Raional, ele au fost distribuite acolo unde a fost nevoie. La nivel local au fost alocate 1237 foi de ardezie, pentru case de locuit – 112000, iar pentru clădirile publice afectate – 225.

You can leave a response , or trackback from your own site.