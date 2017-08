În raionul Ungheni, încă două școli au fost reorganizate



Şcoala primară-grădiniță Grozasca și Şcoala primară-grădiniță Rezina vor fi reorganizate de la începutul noului an școlar. O decizie în acest sens a fost luată de către consilierii raionali. Elevii din clasele I-IV din Grozasca se transferă pentru finalizarea studiilor la școala de circumscripție – Gimnaziul Florițoaia Nouă, iar cei de la Rezina vor studia la Gimnaziul Mănoilești.

Sergiu Margarint, primarul comunei Florițoaia Veche, în componența căreia intră și satul Grozasca, spune că inițiativa a venit din partea părinților celor 12 copii din clasele primare. Totuși, grădinița va activa în regim obișnuit, fiind frecventată de circa 50 de copii. Începând cu noul an școlar, aceasta chiar va fi extinsă, urmând să fie deschisă încă o grupă de copii. În așa fel, grădinița va fi frecventată zilnic de aproximativ 60 de copii.

Valentina Grosu, primara comunei Mănoilești, în componența căreia intră și satul Rezina, spune că închiderea școlii primare a fost unica soluție pentru a oferi celor 18 elevi din ciclul primar studii de calitate, dar și crearea unei concurențe sănătoase între elevi. În localitate, la fel, va activa grădinița, care este frecventată de circa 40 de copii.

În ambele cazuri, elevii vor fi transportați organizat la școlile de circumscripție cu autobuzul școlar, cu care sunt transportați și cei din clasele gimnaziale din Grozasca și Rezina.

