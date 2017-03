În raionul Ungheni se nasc mai puțini copii



Tweet



Tweet

Potrivit datelor statistice ale Oficiului Stării Civile (OSC) Ungheni, în raion, cu fiecare an, femeile nasc tot mai puţini copii. În ultimii 26 de ani numărul lor a scăzut cu o mie de nou-născuți.

Dacă în anul 1990 erau înregistrați 2420 de nou-născuți, în 2015 – 1404, atunci în 2016 – doar 1384. Atât Svetlana Andrieș, șefa OSC Ungheni, cât și Arcadie Ochinciuc, șeful maternității din cadrul Spitalului Raional Ungheni, consideră că această scădere este din cauza migrației. Potrivit lui Ochinciuc, în ultima săptămână din februarie, 14 copiii s-au născut în maternitatea din Ungheni, iar în ianuarie – 73. Dânsul a menționat: „Nu sunt cifre îmbucurătoare. Pe parcursul lui 2016, pe lună s-au născut peste 100 de copii”.

În anul precedent sunt mai multe cazuri în care copiii s-au născut morți sau au decedat până la 1 an. În anul 2016, în timpul nașterii au decedat 11 copii, în 2015 – 6, iar până la 1 an au fost, respectiv, 14 și 8 decese. Medicul spune că în mare parte, decesele survin din cauza infecțiilor sau că mama nu a efectuat investigațiile medicale la timp.

Ultimul timp mamele originare din raionul Ungheni nasc în străinătate. Specialiștii OSC Ungheni au spus că anul trecut au transcris 211 de acte de naștere de peste hotare.

Altă chestiune se referă la înregistrarea nou-născuților în baza stabilirii paternității. În raionul Ungheni au fost solicitate 227 de declarații de stabilire a paternității, iar în 132 de cazuri mamele au fost declarate solitare.

Statistica nu e mai optimistă nici în privința căsătoriilor. În anul trecut au fost oficiate 736 de căsătorii. Totodată 330 de cupluri au decis să divorțeze. „Se destramă fiecare a doua căsătorie. În așa ritm, în viitorul apropiat nu vom mai marca căsătorii jubiliare”, subliniază Svetlana Andrieș. După părerea dânsei, cauza divorțurilor ar fi migrația, neînțelegerile în cuplu, problemele care apar din cauza lipsurilor. Pentru comparație, în anul 1990 au fost înregistrate 1208 de căsătorii, tot atunci au fost 213 divorțuri.

Numărul căsătoriilor cu cetățeni străini s-a redus la jumătate. Dacă în trecut erau câte 40 de căsătorii cu cetățeni, în mare parte din țările europene, atunci în 2016 – numai 20, aceștia fiind din Turcia, România, Belarus, Ucraina, Rusia, Tajikistan. Aceasta, potrivit specialiștilor, s-ar explica prin faptul că moldovenii au obținut și cetățenia altor țări și au tot dreptul de a înregistra căsătoria acolo unde doresc.

Deja în anul curent au fost oficiate 11 înregistrări, dintre care doar două solemne. Nici chiar de Ziua Îndrăgostiților nu a fost înregistrată nici o căsătorie.

You can leave a response , or trackback from your own site.