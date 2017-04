În Ungheni avem cu opt campioni mai mult



Tweet



Tweet

La începutul lunii aprilie, la Chișinău a avut loc campionatul republicii la karate sportiv, categoria kata. La el au participat 12 echipe din toată țara – 140 dintre cei mai buni sportivi. Au participat la acest sport spectaculos în care picioarele zboară mai sus de cap și mișcările, uneori, seamănă cu niște cadre lente de film, și echipa Școlii de Sport din Ungheni — elevii antrenorului Iurie Cebaniuc, deținătorul danului doi la karate tradițional. Unghenenii au ocupat 17 locuri premiante, inclusiv 8 locuri I, 6 locuri II și 3 locuri III.

Vorbind despre succese, antrenorul a menționat că victoriile au fost obținute datorită Primăriei Ungheni, în special, primarului Alexandru Ambros și consilierului Vladimir Popovici. Datorită lor și mijloacelor alocate – 20 de mii de lei — au reușit să achiziționeze echipamentul ce lipsea și mijloace de protecție personală. Iar directorul Școlii de Sport orășenești, Valentin Baran, a spus entuziasmat că s-a schimbat mult starea de spirit a băieților, acum ei sunt mai încrezuți, de aceea și rezultatele sunt corespunzătoare. Vă imaginați, băieții s-au întors acasă cu 8 medalii de aur – Cristian Iagolnițchi, Cristi Gălușcă, Maria Isac, Antonia Cebotari, Cristi Zamurca, Teodor Manjurea, Grigore Margarint și Teodor Guțu. De menționat că Antonia Cebotari și Cristi Gălușcă care, apropo, la acest campionat a cucerit trei medalii de aur, au fost incluși în componența selecționatei republicii. În plus, toți acești sportivi au în palmares mai multe victorii și doar pentru Maria Isac, care are doar 7 ani, e prima ei medalie de aur, lucru lesne de înțeles dacă luăm în considerare vârsta ei.

Valentin Baran a adăugat că el le ține pumnii tuturor discipolilor școlii și se bucură de realizările lor ca de ale sale. Nici nu poate fi altfel, doar elevii duc faima Ungheniului nu numai la nivel de republică, ci și la nivel mondial – în luna octombrie trecut, Cristi Bernic s-a clasat pe locul III la Campionatul Mondial de karate din Polonia. Cum să nu te mândrești, cum să nu te bucuri?

You can leave a response , or trackback from your own site.