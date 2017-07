În Ungheni cad stâlpii



Locuitorii de pe strada Grigore Adam din Ungheni bat alarma. Un stâlp, pe care sunt suspendate liniile aeriene de curent electric este într-o stare deplorabilă. O furtună puternică și stâlpul poate cădea, consecințele fiind dezastruoase.

Un grup de activiști, spun că ar fi depus câteva demersuri la SA „Red-Nord”, filiala Ungheni, dar fără nici un rezultat. Valeriu Brânză, directorul întreprinderii, ne-a asigurat că la începutul lunii august (în săptămâna 31 iulie-6 august) stâlpul va fi schimbat. Totuși, după ce s-a deplasat la fața locului, dânsul spune că ar fi deteriorat adausul de stâlp, iar pilonul din lemn pentru curentul electric este într-o stare satisfăcătoare.

