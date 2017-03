Încă 12 medalii pentru Ungheni



O nouă zi de odihnă – un nou campionat. De data aceasta reprezentanții Școli Sportive Raionale au participat la campionatul deschis al Republicii Moldova la kempo, la care au luat parte și sportivi din țările vecine. Kempo este un tip de sport înrudit cu jiu-jitsu, dar și judo, având la bază aceleași reguli de luptă.

Potrivit lui Ion Lazăr, director și antrenor la școala sportivă, cei 18 sportivi au adus acasă 12 medalii: 5 de aur, 4 de argint și de 3 de bronz. Este un rezultat foarte bun, mai ales că din start își doreau să cucerească cel puțin 10 medalii – echivalentul muncii sportivilor și insistenței antrenorului. Un joc frumos a arătat Iurie Gâncu (17 ani) care este și campion mondial la grapping și jiu-jitsu, de 4 ori campion al republicii la sambo. Se pare că Vlad Sava (9 ani), care s-a clasat pe locul I în categoria sa de vârstă, și-a luat revanșa, după ce la competițiile anterioare la lupte libere nu a reușit să se poziționeze nici pe un loc de frunte. Un alt sportiv care, la fel, înregistrează performanțe este și Cristian Marcu (10 ani), unicul care a luptat în două faze: cu și fără lovituri.

Următorul campionat va avea loc pe 9 aprilie, iar la sfârșitul acestui an își doresc să participe la campionatul mondial la kempo de la București.

