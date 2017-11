Încă o problemă rezolvată



După mai mulți ani de existență a Casei de Cultură din satul Unțești, cele 5 încăperi ale instituției sunt acum încălzite. Deși în anii trecuți a fost supusă renovării și i-au fost schimbate geamurile și acoperișul, totuși aici era frig în perioada rece a anului. Din cauză că nu avea un sistem de încălzire sălile erau încălzite cu calorifere electrice, iar într-o singură lună cheltuiau finanțele preconizate pentru întreg sezonul. La inițiativa primarului, încă din luna februarie a acestui an s-a preconizat ca instituția să fie conectată la conducta de gaz. „Pentru mine este o mare bucurie că am dus la bun sfârșit ceea ce și-au dorit cetățenii. Era singura instituție culturală rămasă fără căldură. Din bugetul local am alocat 160 de mii de lei și după lucrările de lungă durată, pe 19 noiembrie, am pornit sistemul de încălzire. Sperăm că acum vom avea costuri mai mici, iar copiii, care vin la bibliotecă, și tinerii să beneficieze de mai mult confort”, a declarat primarul Nicolae Sorotinschi.

În același timp Diana Samoțchi, bibliotecară, ne-a povestit că iernile erau un adevărat chin atât pentru ea cât și pentru micuți. Copiii veneau, își alegeau repede cartea necesară și plecau. Cu toate că biblioteca mai dispunea și de două convertoare, care schimbau puțin aerul, celelalte încăperi nu se încălzeau deloc. Pe viitor dânsa speră că toți copiii vor fi mai relaxați și vor avea condiții mai comode, astfel ca să poată petrece cât mai mult timp la activitățile bibliotecii.

