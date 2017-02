Încă o victorie pentru atleții din Ungheni



Atleta ungheneancă Iuliana Oancea, săptămâna trecută, a devenit deținătoarea locul III între junioare pe distanța de 3000 metri în cadrul Campionatului republican de atletism în sală. În competiții au intrat și alți atleți din oraș, dar care nu au reușit să se situeze pe primele poziții în clasament. Ungheniul a fost reprezentat de către 6 tineri de la Clubul de Sport „Atletic Sporter Ungheni”, recent deschis, administrator și antrenor, Mihai Grosu.

Antrenorul spune că și-ar fi dorit ca echipa să fi fost mai numeroasă, doar că au participat la campionat sportivii care și-au putut asigura din cont propriu prezența la eveniment. Dânsul mai menționează că prin rezultatele căpătate de discipolii săi, încă o dată este confirmată valoarea atletismul în orașul și raionul Ungheni.

