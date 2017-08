Încă ȘASE zile pentru a te înscrie la Școala de Studii Avansate în Jurnalism!



Tweet



Tweet

Ai absolvit recent o facultate sau poate ești deja angajat(ă), dar visezi să devii jurnalist(ă) și să lucrezi la una din instituțiile media de top de la noi? Școala de Studii Avansate în Jurnalism te va ajuta să îmbrățișezi în scurt timp această meserie. Nu contează ce specialitate ai și nici facultatea pe care ai absolvit-o – contează să fie dorință, perseverență, curiozitate și entuziasm!

PRO TV sau „Europa Liberă”, TVR sau „Ziarul de Gardă”, „Timpul” sau Agora – peste tot vei găsi absolvenți ai Școlii de Studii Avansate în Jurnalism! Sunt zece luni de cursuri postuniversitare, timp în care vei învăța să scrii știri, reportaje, interviuri și chiar investigații jurnalistice. De la instructorii tăi – ziariști cu renume – vei afla cum se filmează și se montează un reportaj TV, cum se editează un material pentru radio și se machetează un ziar sau o revistă. Vei participa la cursuri de jurnalism foto, management al presei sau multimedia. Vei scrie articole pe teme politice, economice, sociale și de mediu și, nu în cele din urmă, vei participa la realizarea buletinelor de știri TV și a emisiunilor radio. Dacă te-am intrigat, nu sta mult pe gânduri! Actualizează-ți CV-ul, scrie o scrisoare de motivare și un eseu la temă liberă. Pe www.scoaladejurnalism.md, descarcă și completează formularul de admitere. Fă copia la diplomă și la buletinul tău de identitate și vino la ȘSAJ. Ne găsești în orașul Chișinău, strada Tighina 49/4, etajul 3. Pentru mai multe detalii sună la 022.92.94.40 sau la 079.909414 (Veronica Marin) e-mail: vmarin@scoaladejurnalism.md. Vino să scrii împreună cu noi istoria ta de succes!

You can leave a response , or trackback from your own site.