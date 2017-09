Început de săptămână fructuos la maternitatea din Ungheni



Astăzi, 11 septembrie, aproximativ la ora 6.00 dimineața, la maternitatea din municipiul Ungheni au venit pe lume trei bebeluși. Cum au făcut față medicii ungheneni provocării și cum se simt tripleții și mămica lor, aflați în ziarul „Unghiul” de la 15.09.2017.

