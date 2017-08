Început de săptămână tragic



Ziua de 14 august a fost una tragică ce s-a soldat cu două decese în comuna Petrești, raionul Ungheni. Este vorba despre două crime ale căror victime au fost un minor și o tânără. Potrivit Liliei Covaliov, ofițerul de presă la Inspectoratul de Poliție Ungheni, primul caz a fost sesizat din satul Petrești prin serviciul de urgență 903. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat decesul unui minor. Conform declarațiilor, cu două zile înainte, pe data de 12 august, la ora 19.00, copilul ar fi fost lovit de mai multe ori în zona abdomenului de către tatăl său în vârstă de 39 de ani. Disputa între cei doi a început după ce minorul nu și-ar fi îndeplinit sarcinile, după cum spun membrii familiei, acesta nu ar fi dat apă vițelului. În urma loviturilor primite, după două zile copilul a decedat. Tatăl minorului a fost reținut pentru 72 de ore pentru violență în familie, vâtămare corporală soldată cu moartea. În acest caz a fost pornită o cauză penală. Dacă va fi găsit vinovat, tatăl riscă de la 12 până la 15 ani de închisoare. Cea de-a doua crimă a avut loc în satul Medeleni în aceiași zi la ora 17.30. De această dată, disputa a pornit între doi concubini. Tânărul în vârstă de 29 de ani în timp ce se afla la concubina sa în vârstă de 31 de ani, între cei doi s-ar fi iscat un conflict, iar acesta i-ar fi aplicat o lovitură în zona cervicală cu un obiect dur. În urma loviturii tânăra a decedat pe loc. În momentul tragediei tânăruul s-ar fi aflat în stare de ebrietate. Și în acest caz a fost pornită o cauză penală, bărbatul fiind reținut pentru 72 de ore. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 15 ani.

