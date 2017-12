Încet, dar sigur, încă un pas spre victorie



Tweet



Tweet

Un nou turneu inter-național a pus la încercare discipolii Școlii de Sport din Ungheni. De această dată la o competiție în memoria deținătorului cupei mondiale la lupte libere, Alexandru Ziora.

Turneul s-a desfășurat în perioada 7-8 decembrie în incinta Liceului Republican Internat cu profil sportiv. Printre țările participante s-au numărat Republica Moldova, Republica Belarus și Ucraina. Cei peste 200 de participanți, cadeți născuți între anii 2000-2002, și-au demonstrat abilitățile de luptători într-o competiție strânsă. Pavel Andrușca, unul din luptătorii de performanță ai școlii din Ungheni, a fost și de această dată la un pas de titlul de campion, dar a cedat cu scorul de 6:7 în fața unui sportiv de la liceul republican. Potrivit antrenorului și directorul școlii, Ghenadie Flocea, în luptele cu alți adversari i-a învins cu scorul de 10:0. Antrenorul mai speră totuși că la Campionatul Republicii Moldova, care va avea loc în luna februarie, Pavel va deveni campion. Iar însuși sportivul spune că își va da toată silința la antrenamente ca să-și îndrepte greșelile. Este deja al doilea turneu de importanță internațională la care a fost atât de aproape de victorie.

Ghenadie Flocea menționează că mai are o speranță și pentru Gavriil Ciugureanu, care acum a avut o prestație mai slabă, din cauza unei traume nu a putut să se pregătească bine și nu a prins niciun loc pe podium. „Luptele iubesc munca, e bine când ai talent, dar dacă nu-l susții cu multă muncă la antrenament, nu devii campion. Mai am careva speranțe în unii din băieți, dar până atunci mai este ceva timp. Nu vreau să-i laud, vom vedea în ce formă se vor prezenta în luna februarie. Cea mai mare speranță o am în Marius Retco, care este cel mai titrat luptător de stil liber la cadeți din Ungheni, care în 2017 la Campionatul European între școlari a intrat în primii 5 cei mai buni luptători la categoria 46 kg”, a mai adăugat antrenorul.

You can leave a response , or trackback from your own site.