În seara de Anul Nou într-un cămin din orașul Ungheni a avut loc un eveniment imprevizibil: butelia de gaz conectată la aragaz a explodat. Din fericire, evenimentul nu a avut consecințe grave, nu a suferit tare nimeni, doar că după deflagrație geamul și ușa camerei au fost distruse, iar bunurile au ars în totalitate. Au avut de pătimit vecinii de la etajul de mai jos, pentru că toată apa s-a scurs în odaia lor, dar și cei de la etajele superioare, unde flăcările au deformat ramele geamurilor din termopan. Desigur, pompierii avertizează a câta oară că nu e de jucat cu buteliile de gaz, iar în camerele din cămin sau în apartamente acestea sunt niște bombe cu efect întârziat.

Dar nu despre aceasta doream să scriu, ci despre martorii care au văzut cele întâmplate. Fiindcă cartierul Tineretului este unul destul de populat, mulți au asistat la cele întâmplate în seara cu pricina. Repet, doar au asistat! Nu știu dacă merită să le spun martori, mai bine zis au fost niște gură-cască. Toți, de la mic la mare, și-au scos telefoanele mobile și au început să filmeze. Scârba cuiva s-a transformat în bucuria nebunilor! Cât de indiferent trebuie să fii ca să nu îți dai seamă că ești martorul unei nenorociri, că în astfel de cazuri se apelează imediat pompierii, ambulanța, poliția. Nici unul dintre cei care priveau liniștit la „spectacol” nu a făcut acest lucru. Abia după ce din alt capăt al orașului a venit tatăl unui copil care se afla în acel moment în casă de unul singur, printre altele, le-a reproșat într-o formă nu prea cuviincioasă, de ce nu au chemat pompierii.

Care credeți că a fost reacția „operatorilor” cu telefoane performante? Nu au sunat pentru că nu cunoșteau numerele de telefon unde trebuiau să facă apelul de urgență. Oare ce coeficient de inteligență trebuie să ai ca să reții în memorie cele 4 numere de urgență: 901 – Pompieri, 902 – Poliția, 903 – Ambulanța, 904 – Moldova-Gaz. Desigur că oamenii noștri nu prea cunosc și faptul că mai există un număr unic de urgență – 112, de altfel, utilizat în toate statele Uniunii Europene. La celălalt capăt al firului, robotul îți răspunde imediat pentru a-ți reaminti ce număr trebuie să formezi pentru a suna pompierii sau ambulanța.

Se pare că psihologii au dreptate atunci când spun că suntem dependenți tot mai mult de telefoanele mobile. Că alergăm după senzații tari, ca apoi să discutăm pe rețelele de socializare, doar ești primul care ai văzut, filmat, postat. Unde a dispărut amabilitatea, compasiunea, iar cel mai important – calitatea de a sări în ajutor? Toate acestea nu se învață la școală, sunt calități pur omenești, moștenite, iar nouă, ca ființe cu rațiune, nu ne rămâne decât în cazuri excepționale să dăm dovadă că încă le mai avem.

