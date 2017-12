Întâlnire de suflet cu scriitoarea Lidia Hlib



Tweet



Tweet

Recent în Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Ungheni a avut loc un eveniment deosebit – întâlnirea de suflet a elevilor cu prozatoarea, dramaturgul și poeta pentru copii Lidia Hlib.

Elevii claselor a II-a „A” și a VI-a „A”, ghidați de învățătoarea Angela Buraga, au prezentat publicului activitatea cu genericul „Creația Lidiei Hlib – o melodie a sufletelor rafinate”. Învățăceii au adus omagiu Copilăriei și au precizat că această vârstă merge de mână cu Măria Sa CARTEA și lectura are o valoare deosebită în viața omului. Şi dacă cea mai nevinovată, cea mai colorată, cea mai veselă perioadă a vieţii este copilăria, cărțile Lidiei Hlib sunt copilăria scrisă şi citită de elevii Moldovei. Elevii s-au pregătit temeinic de acest eveniment: au studiat biografia și opera scriitoarei, au învățat poezii pe de rost, au fost în rolul eroilor din poeziile, povestirile, piesele create de scriitoare din dragoste față de copii și pentru copii.

Muzicalitate, ritm și voia bună s-a desprins din cântecele dirijate de Andrei Pascaru, profesor de educație muzicală, din dansurile formației „Unghenenii”, conducător artistic Cristina Rotăraș. Publicul și mai ales scriitoarea au rămas profunzi impresionați de spectacolul prezentat. Ca adevărați actori elevii au înscenat secvențe din poveștile și povestirile Lidiei Hlib, unde autoarea pune în valoare bunătatea, prietenia, iubirea și dragostea față de animale, păsări, insecte.

Dotată cu o voce blândă, cu un limbaj accesibil tuturor Lidia Hlib a creat o atmosferă prietenoasă în sală. Scriitoarea, originară din Dănuțeni, le-a povestit copiilor despre copilăria sa, despre anii de școală, cărțile preferate pe care le citea, le-a recitat poezia „O, rămâi” scrisă de Mihai Eminescu. Publicul a luat cunoștință de cărțile scriitoarei prin expoziția de carte „Lidia Hlib – scriitoarea copiilor” prezentată de către bibliotecara liceului Maria Margarint.

You can leave a response , or trackback from your own site.