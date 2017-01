Întâlnirea anului cu zece personalităţi desemnate de cititorii ziarului ”Unghiul”



Cele mai active persoane din raionul Ungheni, care anul trecut au obţinut rezultate frumoase în domeniile economie şi business, agricultură, administraţie publică, societate civilă, educaţie, cultură şi artă, activitate de binefacere, sport, etc., ca şi în anii precedenţi, la finele lunii decembrie au fost desemnate de către cititorii ziarului. Propunerile au fost diverse – am fost contactaţi telefonic, am primit scrisori cu zeci de semnături, dar şi mesaje electronice – şi în aşa mod ajutându-ne să identificăm mai uşor cele zece persoane cu merite deosebite. Şi fiindcă tradiţia este tradiţie, miercuri, 11 ianuarie, a avut loc întâlnirea cu personalităţile anului 2016, pentru a le înmâna diplomele, dar şi a discuta despre realizările anului trecut şi aşteptările din acest an.

Este remarcabil şi faptul că, în listă se regăsesc şi patru femei. Raisa Cojocaru, directoarea Şcolii de Arte Plastice din Ungheni, caracterizată de către părinţii a căror copii îşi fac studiile la această şcoală, ca o fire timidă, dar insistentă şi o promotoare a frumosului.

Cititorii au remarcat munca de echipă din cadrul Consiliului Raional Ungheni, dar şi faptul că pe parcursul anului imaginea raionului a fost promovată cu succes, au fost stabilite relaţii de colaborare cu mai mulţi parteneri externi. Deci, Ludmila Guzun, preşedinta raionului Ungheni, este o altă personalitate din cele zece alese de cititori.

Maria Savciuc, directoarea Gimnaziului Todireşti, se dedică în totalitate activităţii sale profesionale, îmbinând armonios munca de dascăl cu cea managerială.

Pe parcursul anului trecut, uşile Casei Limbii Române „Mihai Eminescu” din oraşul Ungheni au fost întotdeauna deschise pentru copiii care vin să cânte, să modeleze, pentru elevii de la licee, care au participat la diferite activităţi pe interese, dar şi pentru persoanele de vârsta a treia, care au fost susţinute moral şi material. Rodica Toma, directoarea acestui centru cultural, de asemenea se regăseşte în lista personalităţilor 2016. Este îmbucurător faptul că în listă se regăsesc şi doi lideri bine cunoscuţi din agricultură, doi tineri antreprenori, ambiţioşi, dinamici, un primar activ, un antrenor neobosit al sportivilor cu merite.

Am încercat cu ajutorul personalităţilor desemnate să atingem şi un alt scop, şi anume cel caritabil. Doar că detalii despre această acţiune veţi găsi în numărul următor al ziarului.

