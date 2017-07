Învingătorul concursului „La izvoarele înțelepciunii”



Recent, Vladislav Dragomir, utilizatorul Bibliotecii Publice Cetireni și elev în clasa a VI-a, a revenit de la cea de-a 27-a ediție, etapa finală a concursului internațional „La izvoarele înțelepciunii”. Dânsul a ocupat locul II. Anterior, scriam că Vladislav se învrednicise de locul I la etapă republicană, ceea ce i-a dat posibilitatea să participe la etapa finală, care anul acesta s-a desfășurat în Iași, România. Conform regulamentului, cei 20 de elevi (10 din România și 10 din Republica Moldova) au trecut prin două probe: proba scrisă (test grilă) a constat în testarea cunoștințelor despre viața și creația lui Petre Ispirescu și cea orală – de identificare și interpretare a unui text la prima vedere din opera scriitorului.

Liusea Ursachi, bibliotecară în Cetireni, spune că nu este pentru prima dată când copiii de aici devin finaliștii acestui concurs și ajung să fie participanți ai etapei finale, care se desfășoară în țara vecină. Dânsa menționează: „Ne mândrim cu tinerii cetireneni care iubesc cartea și duc faima satului departe de hotarele țării”. Juriul a punctat creativitatea și originalitatea în formularea răspunsului, cât și corectitudinea exprimării”. Tânărul câștigător spune că proba scrisă a fost mai simplă, iar la proba orală a avut emoții. „Trebuia să îmi exprim gândurile în prezența unui grup de oameni mai puțin cunoscuți. Am avut emoții, dar a fost interesant”, povestește Vladislav. La fel, dânsul spune că citește mult, iar lectura pare a fi mai mult decât un hobby, căci îl ajută să își îmbogățească vocabularul, memoria, dar și să se formeze ca personalitate. Revenit acasă, pe Vladislav îl aștepta o surpriză: o foaie de odihnă la tabăra de vară „Codreanca”.

