Invitație la implicare în Săptămâna Naţională a Voluntariatului 2017



Stimaţi ungheneni!

În perioada 2 – 8 octombrie 2017 se va desfășura Săptămâna Națională a Voluntariatului (SNV) 2017 “Hai în gaşca voluntarilor!”, ediția a XI-a, cel mai mare eveniment de promovare a voluntariatului la nivel republican.

Săptămâna Naţională a Voluntariatului este evenimentul care mobilizează un număr mare de organizaţii şi cetățeni din toată țara pentru a promova voluntariatul şi implicarea civică a comunităţii. Evenimentul este inclus în art. 15 pct. (2) lit. a) din Legea Voluntariatului nr. 121 din 18.06.2010. Pe parcursul unei săptămâni autorităţile publice, instituţiile publice, organizaţiile societăţii civile și grupuri de inițiativă în parteneriat cu mass-media, business-ul, persoane publice etc. realizează campanii de sensibilizare, dezbateri pe tema voluntariatului, acţiuni de caritate, salubrizare, şezători, instruiri etc. Pentru mai multe informații vedeţi ultimele rapoarte: Raport SNV 2013, Raport SNV 2014, Raport SNV 2015, Raport SNV 2016 (https://tdvmoldova.wordpress.com/rapoarte/).

Vă invităm, să descărcaţi Formularul de participare SNV 2017, să-l completaţi şi să-l trransmiteţi până la data de 27 septembrie pe adresa de e-mail a coordonatorului raional SNV Ungheni – Tatiana LAZAR, specialist principal Direcţia Educaţie Ungheni lazar-tatiana@mail.ru, tel..0236/24601; 068 062 504.

Vă informăm că toate activităţile de voluntariat vor fi incluse în Calendarul de activităţi SNV 2017 care va fi prezentat mass mediei naţionale începând cu data de 29 septembrie 2017. După încheierea evenimentului TDV va elabora Raportul SNV 2017 care va fi postat pe internet.

Menționăm că toate pozele de la activitățile de voluntariat organizate în SNV 2017, care vor fi distribuite pe relețele de socializare folosind hashtag-ul „#SNV2017” vor participa automat la concursul celor mai interesante poze din SNV 2017, iar câștigătorii vor primi premii de la Coaliția Voluntariat. Cei mai activi voluntari şi grupuri de iniţiativă vor fi premiaţi din partea Direcţiei Educaţie Ungheni, în cadrul evenimentului Gala Tinerilor activi, ediţia anului 2017.

Evenimentul este organizat de Coaliţia pentru promovarea legii şi activităţilor de voluntariat şi susţinut prin proiectul „SNV 2017 – Hai în gașca voluntarilor” din cadrul Programului de Granturi 2017 al Ministerului Tineretului şi Sportului al Republicii Moldova (preluat de Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova).

Mai multe detalii despre SNV 2017”Hai în gaşca voluntarilor!” pot fi găsite pe pagina web: www.tdvmoldova.wordpress.com

Mulţumim pentru implicare!

