Își unesc forțele pentru a repara 300 de metri de drum



Tweet



Tweet

Campania de informare „Drumuri bune, oriunde” de data aceasta a ajuns în Șicovăț, comuna Morenii Noi. Un sat mic, unde locuiesc 120 de persoane, în schimb harnici și muncitori. Fiecare al treilea are tractor sau combină, seră sau prisacă. Sunt oameni care știu să prețuiască pământul ca să le dea ce are el mai bun. Ploaia nu i-a încurcat să se adune chiar la stația de autobuze, căci nu există nici școală, nici grădiniță, nici magazin, așa ca față în față s-au întâlnit alegătorii cu administrația comunei pentru a găsi soluția optimă, doar oriunde nu s-ar afla, cetățenii au nevoie de drumuri bune.

„Există o porțiune de drum, care neapărat trebuie reparată. De fapt, nu doar reparată, dar construită. Acest drum este la capătul satului, care face legătura cu drumul ce duce spre cimitir. După o ploaie obișnuită drumul devine impracticabil”, spune Petru Buruiană, inițiatorul acestei întâlniri.

Au argumentat necesitatea reparației acestui drum chiar dacă în această parte a satului sunt 4 gospodării, zi de zi își fac drum spre școală circa 15 copii, iar bătrânii spre punctul medical. Pe timp de iarnă drumul este foarte greu și de a fi deszăpezit, căci se înregistrează o alunecare de teren.

Primara comunei, Valentina Lincovschi, a salutat inițiativa legislativului de a schimba modalitatea de distribuire a mijloacelor din Fondul Rutier, astfel banii sunt alocați direct primăriilor. Cine, dacă nu administrația locală știe mai bine ce drumuri trebuie reparate, care sunt mai des utilizate sau care pot fi incluse pe lista de așteptare până la anul viitor.

„Șicovățul este un sat mic, dar întins pe o distanță de 8 kilometri. Desigur, suma ar fi fost mai mare din Fondul Rutier, dacă acești bani s-ar fi distribuit per kilometru, dar suntem mulțumiți și de faptul că s-a găsit o formulă, pentru un locuitor, ca banii să fie cheltuiți la reparația drumurilor de interes local”, spune dânsa.

Consilierul local și directorul Gimnaziului Morenii Noi, Victor Petlii, spune că atunci când s-a decis care drum trebuie de reparat din banii alocați din Fondul Rutier au fost analizate două variante: prima – drumul din centrul satului Morenii Noi, care face legătura între partea de sus a localității cu cea de jos sau Comarovra, așa cum o numesc localnicii; cea de-a doua – chiar drumul care duce spre cimitirul din Șicovăț și pe care vor atât de mult să-l repare localnicii. „Lucrările pe șantier sunt în plină desfășurare. Am folosit toată suma alocată, adică 150 de mii de lei, pentru ca să reparăm o porțiune de circa 330 metri. Dacă primeam așa bani cu câțiva ani mai înainte, la sigur, nu existau drumuri în comună care nu ar fi fost reparate”, adaugă Valentina Lincovschi.

Și deoarece în primărie nu mai sunt bani disponibili pentru astfel de cheltuieli, în urma discuțiilor, locuitorii Șicovățului au ajuns la o înțelegere, care i-ar satisface atât pe cetățeni, cât și administrația locală. A fost creat un grup de lucru, ales liderul, iar cei prezenți au decis ca fiecare să își aducă contribuția pentru ca până la sfârșitul anului să aibă un drum reparat.

Deci, locuitorii au stabilit suma de bani cu care va veni fiecare gospodărie pentru a procura materialele necesare, iar administrația locală va suporta toate cheltuielile pentru lucrările de reparație.

Valentina Lincovschi nu are îndoieli că nu va fi susținută de locuitorii satului. Nu sunt la prima lor experiență. Cu câțiva ani în urmă, la fel, cu suportul locuitorilor, a fost reparată o porțiune mai mare de drum. Atunci, fiecare și-a adus aportul cum a putut: fie cu o anumită sumă de bani, fie că a executat careva lucrări, desigur, au fost și dintre cei care pur și simplu au urmărit de după gard cum lucrează alții. De data aceasta, grupul de inițiativă a decis că nu va fi la fel: drumul este exploatat de fiecare: fie că merge pe jos, fie cu căruța sau cu mașina, deci și contribuția materială trebuie să fie egală. Această rubrică este realizată cu suportul financiar al Ambasadei Finlandei la Bucureşti. Responsabilitatea pentru conţinutul materialelor publicate aparţine autorului şi nu neapărat reflectă poziţia Ambasadei.

You can leave a response , or trackback from your own site.