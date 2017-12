Istorie și oameni



Acesta e genericul proiectului socio-cultural la care au participat două grupuri de tineri din comunele Mănoilești și Sculeni din raionul Ungheni în comuna Victoria din județul Iași, România de Ziua Națională a României. Împreună cu tinerii au luat parte la schimbul cultural primarii din ambele comune și reprezentanți ai consiliilor comunale. Primarii au prezentat localitățile, iar tinerii au prezentat activitatea culturală cu genericul Ziua Națională – sărbătoare cu răsunet. „Avem o relație de parteneriat foarte bună cu comuna Victoria, fiindcă acest schimb cultural este a treia activitate care o realizăm cu ei. Primele au fost în cadrul proiectului „Copii și marea”, unde două grupuri de copii și tineri din Mănoilești au beneficiat de o vacanță la Eforie Nord, România.” a menționat Valentina Grosu, primara comunei Mănoilești. Alexandru Ciuvaga, consilier în Consiliul Comunal Sculeni și istoric a specificat că a fost o întâlnire de suflet. „Copii au revenit cu impresii foarte bune și abia așteaptă să organizeze și ei o activitate, unde să-i aibă ca invitați pe tinerii din comuna Victoria.” Primara de la Mănoilești a ținut să precizeze că un moment foarte important al întâlnirii a fost semnarea acordului de înfrățire dintre comunele Mănoilești și Victoria. Datorită acestui acord ele vor putea implementa diferite proiecte sociale, educaționale și comunitare.

