De multe ori, noi, femeile, deschidem dulapul cu haine și suspinăm. Rochiile, fustele și bluzele preferate își așteaptă ziua când vor fi iarăși îmbrăcate. Dar, fie nu mai sunt „la modă”, fie au devenit mai largi sau mai strâmte. Iată că Rodica Guțu, conducătoarea Centrului de artizanat contemporan „Fantezie” de la Palatul Culturii Ungheni, a găsit o soluție pentru aceste piese de vestimentație uitate – să le dea o nouă viață. „Chiar și la mine în dulapuri sunt haine pe care nu le mai port. Însă dacă le adaug un șliț sau un accesoriu, parcă sunt noi”, spune ea.

De curând, împreună cu alte 12 unghenence și-au adunat zestrea și s-au pus pe treabă la master-class-ul de la Centrul de artizanat contemporan. Fiecare și-a ales designul și cu ajutorul croșetei, al diferitor aplicații refac lucrările vestimentare, diverse bijuterii. Modelul lucrărilor este discutat și cu un stilist. „În acest fel promovăm lucrul manual, dezvoltăm fantezia. Pe viitor, unele dintre participantele la această activitate poate își vor iniția și o afacere. Hainele remodelate sunt o ieșire din situație atunci când vrem să arătăm frumos cu bani puțini”, remarcă Rodica Guțu.

Nadejda Șuparscaia din orașul Ungheni a decis că nu își va remodela hainele vechi, ci va opta pentru o rochie sau fustă nouă, croită după bunul ei plac. Totodată, pentru a-i da suflet și a se alătura activității, ea o va decora: „O voi remodela din amintiri. Când eram copilă aveam multe rochii și aș dori să am una care să îmi amintească de acea perioadă”.

Master-class-urile vor avea la loc până pe 20 iulie și orice doritoare de a se alătura activităților este binevenită. Finalul însă va încununa opera. Se planifică, de ziua orașului Ungheni, ca participantele la master-class să își prezinte lucrările vestimentare refăcute, împreună cu bijuteriile, în cadrul unei parade de modă.

