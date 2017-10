Jocul în nisip, terapie pentru copii



O mare parte din problemele cu care se confruntă unii copii vor putea fi auzite. Chiar și pentru cei mai retrași și închiși există soluții de acomodare. Poate părea de necrezut, dar asta ne-a dezvăluit Maria Calchei, psihoterapeut și directoarea Centrului de zi pentru copii și tineri cu nevoi speciale ”Casa pentru Toți” din Ungheni. Această tehnică psihoterapeutică non-verbală – jocul în nisip – vine în ajutorul copiilor, care au diverse probleme de încadrare în societate. Copiii care sunt prea închiși în sine au posibilitatea de a se exterioriza datorită celor două lădițe cu nisip și a figurinelor. Cu ajutorul acestora, ei își pot crea singuri povestea lor pe care o descifrează împreună cu psihoterapeutul. Ulterior, specialistul poate înțelege ce se află în mintea copilului, chiar și când acesta nu se poate exprima în cuvinte. Mai aproape de problemele copiilor

În acest context Maria Calchei a organizat și un seminar cu părinții copiilor care frecventează sau își doresc să frecventeze o astfel de terapie. În cadrul întrunirii dânsa a ținut să le explice în ce constă această activitate, cum ajută copiii și cum se reușește de a afla anumite lucruri de la copii. „O astfel de terapie îl ajută pe copil să gândească liber, să-și dezvolte memoria, vorbirea, să se încadreze în spațiu și să devină mai deschis. Datorită acestui joc am reușit să previn un abuz sexual, precum și acte de violență asupra copilului. Copiilor nu le este frică să povestească și au încrederea că tot ce vor spune va rămâne între noi. Este mult mai complicat ca să găsești cheița, cum să vorbești cu părinții în așa fel încât ei să recepționeze pozitiv mesajul și să colaboreze pentru a-și ajuta copilul”, a mai spus Maria Calchei.

Fiecare părinte a avut oportunitatea să-și spună părerea despre această terapie și cum i-a influențat copilul. „Am simțit că băiatul meu are o problemă, atunci când am mers împreună cu fetița în prima ei zi de școală. Când a văzut mulțimea a început să plângă atât de tare că nu am mai reușit să intru cu el în școală. Atunci am înțeles că îi va fi mai greu să se integreze în societate, așa că am apelat la această tehnică, după care a căpătat mai multă încredere în el și deja este mai bine”, ne-a mărturisit Silvia Rusu. Dezvoltare la nivel internațional

Această meserie este unică în raionul Ungheni, fiind preluată de Maria Calchei în anul 2012 din București, România. Dânsa a învățat de la Barbara Tarner, fondatorul primului manual de psihoterapie prin jocul în nisip din lume. Inițial, despre tehnica respectivă se știa foarte puțin, cu timpul a fost implementată și la ”Casa pentru Toți”. După ce s-a văzut un efect sporit, Maria Calchei a hotărât să desfășoare astfel de activitate și într-o altă instituție la care să poată avea acces toți doritorii. Într-un scurt interviu psihoterapeuta ne-a povestit că pe viitor intenționează să termine și ce-a de-a treia etapă a cursurilor, după care va obține acreditare internațională. Cu ajutorul acreditării, la rândul ei, va putea instrui și alți psihoterapeuți, care să desfășoare astfel de terapii, mai ales că ele sunt binevenite în grădinițe, ar fi bine că și educatoarele să participe la astfel de cursuri.

