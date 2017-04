Jos spectacolele, sus reformele!



Doi inși țin Moldova în suspansuri. Unul, mândru de sine, tot spune și face proștii, una mai gogonată că alta, că o parte de cetățeni rămân pe mult timp cu gura căscată, iar insul se rotește ca un curcan cu gâtul roșu. Altul, de la înălțimea unde se află mereu, aruncă din când în când câte un proiect mai deocheat, că deja o altă parte de cetățeni un oarecare timp nu-și mai închid gura. Adevărate spectacole, ce mai! Numai că oamenii nu pe acestea le așteaptă, ci o viață mai bună, locuri de muncă, salarii și pensii decente, să nu mai plece mamele și tații peste hotare, unii dintre care chiar uită de copiii și părinții lor bătrâni. Jos spectacolele, sus reformele pentru oameni!

